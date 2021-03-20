На Бирюлевской улице к потерпевшему подбежал неизвестный и вырвал из рук сумку...
Сотрудники экипажа автопатруля ОМВД России по району Бирюлево Восточное задержали жителя столицы, подозреваемого в ограблении пенсионера.
В территориальный отдел полиции поступило сообщение о грабеже от 77-летнего жителя района. С его слов стало известно о том, что на Бирюлевской улице к нему подбежал неизвестный и вырвал из рук сумку, в которой находились денежные средства, после чего скрылся.
В результате отработки территории полицейские по приметам задержали подозреваемого. Им оказался 41-летний местный житель. Похищенным злоумышленник распорядился по своему усмотрению.
По данному факту дознанием ОМВД России по району Бирюлево Восточное возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 161 УК РФ «Грабеж». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Пресс-служба УВД по ЮАО
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