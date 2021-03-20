На Бирюлевской улице к потерпевшему подбежал неизвестный и вырвал из рук сумку...

Сотрудники экипажа автопатруля ОМВД России по району Бирюлево Восточное задержали жителя столицы, подозреваемого в ограблении пенсионера.В территориальный отдел полиции поступило сообщение о грабеже от 77-летнего жителя района. С его слов стало известно о том, что на Бирюлевской улице к нему подбежал неизвестный и вырвал из рук сумку, в которой находились денежные средства, после чего скрылся.В результате отработки территории полицейские по приметам задержали подозреваемого. Им оказался 41-летний местный житель. Похищенным злоумышленник распорядился по своему усмотрению.По данному факту дознанием ОМВД России по району Бирюлево Восточное возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 161 УК РФ «Грабеж». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22