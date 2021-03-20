Во Владимирской области продолжается подготовка к половодью. В Вязниках на Клязьме началась распиловка льда у понтонного моста.

Во Владимирской области продолжается подготовка к половодью.В Вязниках на Клязьме началась распиловка льда у понтонного моста.Распил льда делается для того, чтобы конструкции переправы не были нарушены во время ледохода. Напомним, отрезанными от большой земли могут оказаться жители Вязниковского, Муромского и Меленковского районов.В связи с этим пенсионеры этих территорий заранее получат свои пенсии, чтобы у них была возможность обеспечить себя всем необходимым, в том числе питанием. Всего в марте выплаты получат 137 жителей Вязниковского района, 92 жителя Муромского и 35 жителей Меленковского.Финансирование выплат производится с учетом графика работы местных почтовых отделений. Общая сумма составляет около шести с половиной миллионов рублей, сообщают в региональном отделении пенсионного фонда.