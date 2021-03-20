Вопрос реконструкции Павловского моста, который соединяет север и юг города Воинской славы, стоит уже несколько лет.

Cудьбу аварийного моста в Коврове рассмотрят в Минстрое. Об этом заявил депутат Госдумы Игорь Игошин в социальных сетях.- Сегодня в Коврове провёл приём граждан. Много вопросов на разные темы. Считаю одним из главных- это аварийный мост, связывающий две части города-его южную и северную часть. Это, по сути, жизненно важная транспортная артерия. Выехал на место.- отметил депутат.Вопрос реконструкции Павловского моста, который соединяет север и юг города Воинской славы, стоит уже несколько лет. Мост пытались ремонтировать: асфальтировали пешеходные дорожки и красили ограждения. Ковровский путепровод осматривали и . Среди серьёзных нарушений выявили дефекты в герметичности швов и гидроизоляции проезжей части, непрочность парапетного ограждения, коррозия арматуры, многочисленные разрушения защитного слоя бетона пролётных строений и опор. Мост находится в аварийном состоянии. По словам Игоря Игошина, он уже направил соответствующий запросы на финансирование работ по восстановлению моста из федерального бюджета. Сумма около 300 млн рублей. Средства позволят оперативно начать работы.Мост является важным звеном в системе городских сообщений. Он проходит над Горьковской железной дорогой и разделяет город на две части. В северной части находятся роддом, пожарная часть, полиция. В южной – Центральная городская больница, Управление троллейбусного транспорта. Есть и объездные дороги, но они значительно удлиняют путь автомобилиста. А это серьёзно затруднит работу пожарных, полицейских и медиков.