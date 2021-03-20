Резонансное интервью главы Белого дома американским журналистам, похоже, обсуждают во всех уголках мира. Высказывания политика были довольно резкими.

Резонансное интервью главы Белого дома американским журналистам, похоже, обсуждают во всех уголках мира. Высказывания политика были довольно резкими.Особое внимание было приковано к тому, что президент США Джо Байден сказал в адрес президента России Владимира Путина. На вопрос журналиста о том, считает ли он российского коллегу "убийцей", Байден ответил утвердительно. Кроме того, американский лидер заявил, что во время переговоров с Путиным в январе он пообещал привлечь Россию к ответственности за вмешательство в выборы в США, если оно будет доказано.В ответ глава российского государства поручил организовать срочный разговор с главой Белого дома в удобное для американской стороны время. Президент отметил, что этот вопрос не стоит откладывать в долгий ящик и предложил провести переговоры в прямом эфире, поскольку это будет интересно для народов обеих стран.Ситуация вызвала настоящий переполох на международной арене. Забеспокоились даже в Незалежной: министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что высказывания Джо Байдена в адрес Владимира Путина могут спровоцировать начало новой "холодной войны". Аваков выразил обеспокоенность тем, что это вполне может вылиться в "горячую" войну на Украине и призвал подготовиться к такому развитию событий.Раскритиковал Байдена даже президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он назвал высказывания американского лидера "неприемлемыми" для главы государства. Политик также отметил, что Путин поступил по-умному и дал главе Белого дома "роскошный" ответ.