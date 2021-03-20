Фильм Королева бензоколонки вышел на экраны в 1963-м. В год премьеры его посмотрели более 34 миллионов зрителей, и в итоге картина стала лидером советского проката за этот год. Впрочем, народ до сих пор с удовольствием пересматривает добрую и местами наивную комедию о Людмиле Добрыйвечер.

Фильм "Королева бензоколонки" вышел на экраны в 1963-м. В год премьеры его посмотрели более 34 миллионов зрителей, и в итоге картина стала лидером советского проката за этот год. Впрочем, народ до сих пор с удовольствием пересматривает добрую и местами наивную комедию о Людмиле Добрыйвечер.Изначально снимать картину начал молодой режиссер Николай Литус. Он не хотел, чтобы главную героиню в ленте исполняла уже известная как комедийная актриса Надежда Румянцева. Чтобы избежать штампов, он предложил кандидатуру эстонки Терье Луйк.С ней отсняли приличное количество материала, однако на рабочем просмотре руководство киностудии забраковало артистку. По мнению начальства, у девушки напрочь отсутствовала самоирония, а ее лицо было чересчур "холодным и интеллигентным".В итоге съемки "Королевы бензоколонки" отложили, потому что, пока снимали Луйк, началась осень, и на натуре уже было не поработать. Через год в качестве Людмилы Добрыйвечер начала сниматься Надежда Румянцева, которую изначально и утвердили на роль. Режиссера также было решено сменить на более опытного, и картиной занялся Алексей Мишурин.На момент съемок Надежде Румянцевой было уже 32 года, и некоторые сомневались, что она будет органично смотреться в образе 17-летней. Однако для звезды подобный опыт был не первым. В 24 года ей уже довелось играть персонажа значительно младше. В ленте "Морской охотник" она сыграла 10-летнюю девочку.На настоящую заправочную станцию в украинском Пирятине киногруппу "Королевы бензоколонки" не пустили. Сотрудникам надо было выполнять производственный план, а оборудование не отвечало требованиям пожарной безопасности. В итоге неподалеку построили бутафорскую копию, а вторую поставили в павильоне студии им. Довженко. Там снимали сцены катания на роликах.Однажды во время съемок произошел забавный эпизод. В перерыве между дублями на бутафорскую бензоколонку заехал водитель и потребовал его обслужить. Надежда Румянцева еще не успела переодеться, поэтому решила разыграть автомобилиста. Актриса заявила, что грубияна, да еще и небритого, на грязной машине, обслуживать не будет. Коллеги по фильму ей подыграли.В итоге водитель начал скандалить, требовать жалобную книгу и обозвал Румянцеву "фитюлькой". В конце концов артисты сжалились над водителем и признались, что разыграли его. Мужчина был в шоке, когда узнал, что перед ним любимая артистка, и тут же попросил автограф. Однако Румянцева отказала, правда, подарила в качестве извинений апельсин. Эпизод с незадачливым водителем в итоге решили включить в ленту и отсняли уже с участием актеров.Интересные фактыФамилия главной героини – Добрыйвечер. Возможно, ее "позаимствовали" у украинского боксера 1920-х годов, о котором вспоминает актер Борис Сичкин в книге "Я из Одессы! Здрасьте!": "Был боксер по фамилии Добрый Вечер. Когда объявляли его фамилию, зал со смехом отвечал: "Здрасьте".Эпизод с осами снимали на центральной площади города Белая Церковь. В 2010 году на здании, напротив которого велась съемка, установили мемориальную табличку с изображением Надежды Румянцевой.Основное место действия разворачивается возле АЗС, поэтому в фильме показано множество автомобилей 1950-х — начала 1960-х годов. Персонажи фильма Славка и Медведь ездят на опытных машинах: автобусе ЛАЗ-Украина-1 и грузовике БелАЗ-540, а в эпизоде с иностранцами появляется даже Cadillac Series 62.