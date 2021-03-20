Белорусский лидер на днях посетил предприятие Молочный мир. Во время общения с сотрудниками он запел старую песню о главном.

Белорусский лидер на днях посетил предприятие "Молочный мир". Во время общения с сотрудниками он запел "старую песню о главном".Президент Беларуси Александр Лукашенко снова призвал белорусов "потерпеть". Выступая перед трудовым коллективом предприятия, глава государства говорил не столько о наращивании производства, финансировании или повышении зарплат, сколько о трудных временах и важности единства.Лукашенко считает, что в настоящее время весь мир переживает "непростой период", поэтому белорусам нужно держаться друг друга, чтобы его преодолеть. По словам политика, многие люди потеряли ориентацию в мире, поэтому он объявил 2021 Годом народного единства.Александр Лукашенко заявил, что этому мешают недовольные граждане, но большинство хотят жить в спокойствии, поэтому им надо "потерпеть". Он отметил, что результаты соцопросов свидетельствуют о том, что многие люди боятся дестабилизации обстановки в стране и этого нельзя допускатьОднако в бочке с дёгтем была и ложка сахара. Батька пообещал, что в Белоруссии обязательно будут другие президенты. Но тут же оговорился, намекнув, что белорусы будут об этом жалеть. По словам политика, его граждане живут "не хуже других", и чтобы их жизнь не ухудшилась – надо набраться терпения и иметь голову на плечах.Это далеко не первый раз, когда Александр Лукашенко просит свой народ потерпеть до лучших времён. К примеру, с похожими словами он обращался к населению осенью минувшего года после масштабных протестов, и так же винил во всех бедах оппозицию.