Завтра в 8 утра. Все самое главное за неделю в одном выпуске.
Завтра в 8 утра. Все самое главное за неделю в одном выпуске.
- Не влезай, убьют. Во Владимире пассажиры автобуса не поделили место и устроили драку в переполненном салоне.
- Бей свою, чтоб чужим не досталась. В Вязниках мужчина расколотил собственную машину на глазах у патрульных дпс.
- Записки мореплавателей. Владимирцы делятся фото и видео наводнений на улицах городов региона.
- Работают профессионалы. Во Владимирской области прошел чемпионат «Ворлдскиллз Раша».
- Мультфильмы про пандемию, карантин и не только. В Суздале подводят итоги двадцать шестого анимафеста.
- И... О чём поёт спатифиллум? Житель Владимира научил комнатный цветок исполнять музыку.