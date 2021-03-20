Ещё пять жителей Владимирской области умерли от коронавируса за минувшие сутки. Об этом 20 марта сообщает федеральный портал стопкоронавирус.рф. За весь период наблюдения в регионе ..

Ещё пять жителей Владимирской области умерли от коронавируса за минувшие сутки. Об этом 20 марта сообщает федеральный портал стопкоронавирус.рф. За весь период наблюдения в регионе зарегистрировано 968 летальных исходов.Статистика по умершим формируется только после проведения всех необходимых лабораторных исследований.Добавим, что 26 326 пациентов с Covid-19 оправились от болезни, за минувшие сутки врачи выписали из владимирских больниц ещё 64 человека.