В заведении столы были расставлены без учета социальной дистанции.

Сотрудники Роспотребнадзора совместно с полицейскими провели очередной рейд по соблюдению «масочного режима» и других санитарно-эпидемиологических требований в общественных местах Костромы. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.Так, в ходе рейда были проверены три заведения общепита. В пиццерии на улице Лесной были обнаружены нарушения, в частности, столы для посетителей были расставлены без учета социальной дистанции.После этого был составлен акт и подготовлено письмо в управление Роспотребнадзора.Отметим, что всего с начала рейдов за нарушения санитарно-эпидемиологических правил на индивидуальных предпринимателей и юрлиц собрали 87 материалов, суды вынесли решения по 50 организациям. Общая сумма штрафов составила 680 тысяч рублей.