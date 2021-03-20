Представители делегации вручили воспитанникам детских учреждений ценные подарки и современные гаджеты

Владимирскую область посетили заместитель Секретаря Совета Безопасности Российской Федерации Александр Венедиктов и Чрезвычайный и Полномочный Посол Объединённых Арабских Эмиратов в России Мухаммед Ахмед Аль Джабер. С гуманитарной миссией высокие гости побывали в детских домах в Карабаново, Покрове и Владимире. Представители делегации вручили воспитанникам детских учреждений ценные подарки и современные гаджеты.«Гуманитарная миссия посетила ваш регион впервые – это проявление уважения и внимания представителей Объединённых Арабских Эмиратов к России. Наши страны объединяют тёплые дружественные отношения. Уверен, что наш визит во Владимирскую область не станет последним, и эти детские дома мы сделаем патронажными. Надеемся на плодотворное сотрудничество с регионом», – отметил господин Посол.В качестве ответного подарка воспитанники детского дома исполнили танец и прочитали гостям стихи. Развитию творчества и талантов детей в этом учреждении уделяется особое внимание. Ребята из Покровского детского дома не раз становились победителями районных и областных конкурсов.В рамках посещения города Владимира международная делегация возложила цветы к Вечному огню на площади Победы в память о подвиге советского народа в Великой Отечественной войне.Фото: Пресс-служба администрации Владимирской области