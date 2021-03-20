Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнём.

Сегодня утром в Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре в многоквартирном жилом доме по адресу: г. Ковров, ул. Туманова, д. 8А. На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения. На пожаре пострадал 55-летний мужчина.- Пожар ликвидирован на площади 2 кв. м. Сгорело имущество в квартире. На пожар привлекались 6 единиц техники, 20 человек личного состава. Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнём,- сказано в сообщении ведомства.