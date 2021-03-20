Жители второй кольцевой улицы во Владимире переживают информационную блокаду. В частные дома не доходит интернет. Подключение к всемирной сети полностью отсутствует на стационарном

Жители второй кольцевой улицы во Владимире переживают информационную блокаду. В частные дома не доходит интернет. Подключение к всемирной сети полностью отсутствует на стационарном компьютере. И крайне слабое на мобильном телефоне. Екатерина Кудинова, жительница улицы 2-я Кольцевая Пошла спрашивать почему такая проблема, плохое подключение. Нам говорят, у вас какая-то тут геояма, что покрытие какое-то плохое. В