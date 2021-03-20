Злоумышленники предоставляли кассирам одной из автомобильных заправок поддельные купюры номиналом 5000 рублей в качестве платежа за товары розничной торговли. Так, они осуществили сбыт 10 фальшивых купюр...

Следователями ГСУ ГУ МВД России по г. Москве совместно с коллегами из ОЭБиПК УВД по ЮЗАО задержаны лица, осуществлявшие сбыт фальшивых купюр.Полицейскими установлено, что злоумышленники предоставляли кассирам одной из автомобильных заправок поддельные купюры номиналом 5000 рублей в качестве платежа за товары розничной торговли. Таким образом, подозреваемые осуществили сбыт 10 фальшивых купюр.По материалам оперативников ОЭБиПК УВД по ЮЗАО Главным следственным управлением возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 186 УК РФ «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг».Сотрудниками полиции задержан 40-летний москвич и 28-летняя ранее судимая женщина.В результате проведенных обысков оперативниками обнаружены и изъяты различные мобильные устройства, а также детектор для определения подлинности купюр.В настоящее время фигурантам предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.За данное противоправное деяние предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.Расследование уголовного дела продолжается.Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве(499) 978-78-28