При въезде вам не нужен тест на ковид. А вот визу лучше оплатить заранее во избежании очереди.

Совсем недавно мы знакомили вас с верблюдом, который живет в петушинском фермерском хозяйстве. Житель пустыни прекрасно переносит наши морозы. А вот его хозяин фермер Дмитрий Козлов решил наоборот сменить морозную обстановку и отправился на Занзибар.Напомню, что с марта этого года в этой мусульманской стране запрещено в общественных местах в населенных пунктах появляться в купальниках или излишне открытых вещах - колени и живот обязательно должны быть прикрыты. Штраф- 700 долларов и даже тюремное заключение. Запрет не касается территории отелей. Срок действия вашего загранпаспорта должен быть не менее 6 месяцев. При въезде вам не нужен тест на ковид. А вот визу лучше оплатить заранее во избежании очереди, чтобы наслаждаться отдыхом и морем, как покровский фермер.