Поэтому в День Мартовских зайцев приглашаем и вас провести в теплой мимишной компании.

Очень интересно что 20 марта издревле чествуют зайцев. Оказывается именно зайцы олицетворяли собой весну, плодородие и богатство. Поэтому в День Мартовских зайцев приглашаем и вас провести в теплой мимишной компании.Ромул -ручной и самый невозмутимый кролик. За это его больше всех любит четырехлетний Егор Красавин. Сам он его поднять не может - ушастый фландр весит больше десяти килограммов. Такие кролики-гиганты родом из Германии, их разводят для выставок. И часто они живут дома.Максим Красавин:- Можно заводить. В принципе, они будут ходить в одно место, если вы его приучите. Будет как собачонок, как кошка за вами бегать. В принципе, люди берут, как домашнее животное.А вот у Изабеллы более сложный характер. Это свойственно крольчихам. Если взять ее неосторожно - может серьезно поцарапать. Гормональный фон у нее нестабильный - ведь крольчихи каждый месяц дают потомство - до 9 кроликов!Самки еще и крупнее самцов - они набирают до 12 килограммов. Едят они специальный комбикорм. И любят лакомства: морковка, яблоко и сено. Но часто нельзя. Кроликам нужно сбалансированное питание. А за их фигурой Максим и Ольга старательно следят. Чтобы не раскормить до ожирения.Ольга Красавина:- Думаю, девочки крупнее, потому что должны производить потомство. А мальчиков нельзя перекармливать . Иначе он не будет производительным самцом. Он ожиреет, будет толстый и не сможет на самку прыгать.Крольчиха Капа скоро должна произвести на свет малышей. Она уже притоптала сено лапками - свила гнездо.Ольга Красавина:- За день до родов она будет рвать пух. Будет много пуха, и в этом пуху появятся крольчатки. И будет она в этом гнезде.Крольчата рождаются лысыми, поэтому им нужно тепло. Но уже через месяц у них будет новый дом.Анастасия Сахарова. Александр Голубев. Вести-Владимир.