К ликвидации происшествия привлекались 6 единиц техники, 20 человек личного состава.

Утром 20 марта в 05:24 20 в МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре. В Коврове на улице Туманова горел многоквартирный жилой дом №8А.По прибытию пожарных к месту ЧП наблюдался дым из квартиры. Пламя было потушено на площади два квадратных метра. Сгорело имущество в квартире.Как сообщает пресс-служба МЧС, на пожаре пострадал мужчина 1966 года рождения. К ликвидации происшествия привлекались 6 единиц техники, 20 человек личного состава. Предварительная причина возгорания– неосторожное обращение с огнём.