Соответствующий закон опубликован на портале правовой информации.

В РФ вступил в силу закон, который расширяет право многодетных родителей на получение ежегодного оплачиваемого отпуска в приоритетном порядке в удобное для них время. Об этом сообщает РИА Новости.По новым правилам, льготный отпуск предоставляется сотрудникам с тремя и более детьми до 18 лет, младшему из которых не более 14 лет. Ранее брать отпуск в удобное время разрешалось родителям, если их детям не исполнилось 12 лет. Изменения позволят многодетным планировать отдых всей семьей и более активно участвовать в воспитании детей.Фото: depositphotos/FamVeldman