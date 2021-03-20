Авария произошла днем 20 марта на трассе Р-132 в Суздальском районе. На 248 километре в ДТП попали два автомобиля ВАЗ 99-й модели, судя по фото МЧС, получил серьезные повреждения. Пострадавшего

Авария произошла днем 20 марта на трассе Р-132 в Суздальском районе. На 248 километре в ДТП попали два автомобиля ВАЗ 99-й модели, судя по фото МЧС, получил серьезные повреждения. Пострадавшего водителя этого автомобиля из искореженного салона извлекали сотрудники тревожного ведомства при помощи специальных инструментов. Ликвидировали последствия ДТП 8 человек. Фото МЧС области.