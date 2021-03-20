Сотрудники МЧС потушили воспламенившуюся деревянную обрешётку на площади пол квадратных метра. Погибших и пострадавших нет.

Во Владимире в «Торговых рядах» второй раз за месяц горел склад магазина «Гусевской хрусталь».Вечером 19 марта 19:04 на пульт дежурного ГУ МЧС России по Владимирской области поступил сигнал о пожаре. В ТЦ «Торговые ряды» загорелся магазин «Гусевской хрусталь».По прибытии пожарных наблюдалось задымление. Сотрудники МЧС потушили воспламенившуюся деревянную обрешётку на площади пол квадратных метра. Погибших и пострадавших нет.Как сообщает пресс-служба МЧС, к ликвидации происшествия привлекались 11 единиц техники, 35 человек личного состава.Напомним, что менее месяца назад, 28 февраля, в торговой точке проихошло Тогда пожарные также тушили деревянную обрешётку на складе.