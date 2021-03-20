В ходе обыска в квартире были изъяты курительные и стеклянные трубки, фольга с остатками вещества...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Кузьминки г. Москвы задержали 35-летнего жителя района, подозреваемого в организации притона для потребления наркотических средств.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали 35-летнего неработающего москвича, который систематически предоставлял квартиру на улице Юных Ленинцев наркозависимым лицам для употребления наркотических средств.В ходе обыска в квартире были изъяты курительные и стеклянные трубки, фольга с остатками вещества и иные приспособления для употребления наркотических средств.Дознанием территориального отдела полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 232 УК РФ «Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18