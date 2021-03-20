Идем в гости к известным владимирским музыкантам, которые убеждены , что ни один инструмент не может сравниться с баяном.

Сегодня в России - День баяна, аккордеона и гармоники. Поэтому этим утром идем в гости к известным владимирским музыкантам, которые убеждены, что ни один инструмент не может сравниться с баяном.Знаменитая сцена из фильма "Место встречи изменить нельзя". Солистка Владимирского Русского оркестра Аста Кистените смеется: у аккордеонистов и баянистов тоже выступления не обходится без "Мурки".Аста Кистените, лауреат международных конкурсов, аккордеонистка, солистка Владимирского Русского оркестра:- Наш самый известный баянист в России и в мире Фридрих Липс- народный артист России, попросил Ефрема Подгайца написать концерт именно на тему "Мурки" , чтобы наверное, отстали от нас, и чтобы мы сыграли и все поняли , что мы тоже можем!Этот номер - подарок коллегам ко Дню баяна , аккордеона и гармоники. Труд аккордионистов - тяжелый , шутит Аста . Попробуй поноси инструмент весом в 20 килограммов. Но выбрать что-нибудь полегче и мысли не было.Аста Кистените, лауреат международных конкурсов, аккордеонистка, солистка Владимирского Русского оркестра:- Моя мама училась играть на аккордеоне у моего же педагога Жировой Галины Анатольевны, и поскольку дома был инструмент, меня отдали по ее стопам к той же Галине Анатольевне в детскую школу искусств имени Иорданского в Коврове..Еще и моя литовская бабка Геновайте тоже играет на аккордеоне. Поэтому это у нас семейное.Ее аккордеон фирмы Виньона - настоящий итальянец- строптивый и капризный , реагирует даже на перепад температуры , рассказывает Аста. Но больше всего не терпит чужих рук.Аста Кистените лауреат международных конкурсов, аккордеонистка, солистка Владимирского Русского оркестра:- Это как моя вторая рука, третья рука .И сразу понимаешь , что на нем кто-то играл . Это уже какие-то другие ощущения!Итальянский темперамент на концертах прекрасно дополняет русский баян. Для Александра Шапошникова он - король инструментов. Баян может, как фортепиано, и солировать, и аккомпанировать.Александр Шапошников, лауреат международных конкурсов, баянист, солист Владимирского Русского оркестра:- До сих пор очень часто баянисты играют токатту и фугу ре-минор Баха. Конечно, поначалу может быть это было не очень. То есть органисты, пианисты так на нас смотрели со снисхождением! Но однако баян получил такое название -орган на коленях. Играем мы и Рахманинова тоже и Стравинского., но замахиваемся мы не стеснясь!Возможности своего любимого инструмента маэстро Шапошников демонстрирует вместе Татьяной Калашниковой. К Дню баяна, аккордеона и гармоники они специально подготовили номер для концерта в музыкальном училище. А еще баян и гармонь поистине народные инструменты. И сегодня без них не обходится ни один праздник.Вера Куликова, Семен Карпов. Вести-Владимир.