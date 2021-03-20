В этом году в профессиональном конкурсе специалистов муниципальных учреждений образования участвовали 14 педагогов.

В конференц-зале муниципального «Патриаршего сада» прошла торжественная церемония награждения участников и победителей XXIX городского конкурса «Педагог года».В этом году в профессиональном конкурсе специалистов муниципальных учреждений образования участвовали 14 педагогов. Впервые он проходил в онлайн-формате: открытый урок, эссе, описание своего опыта профессиональной деятельности – все это участники представляли в электронном виде. Также онлайн конкурсанты проводили защиту представленных на конкурс материалов, соревновались в профессиональной эрудиции, показывали знание и понимание современных тенденций развития образования и общества в работе творческой мастерской конкурса.Все педагоги были награждены благодарственными письмами управления образования администрации города Владимира, получили специальные призы от партнеров конкурсного движения. Конверты с именами победителей были вскрыты прямо на сцене. Победителем XXIX городского конкурса «Педагог года» в номинации «Лучший педагог системы дошкольного образования» стала воспитатель детского сада №66 Лана Гудеева. Лучшим педагогом системы общего (дополнительного) образования признана учитель физики школы №49 Анна Ермилова.С успешным участием в испытаниях конкурсантов поздравили также председатель Владимирской городской организации профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации Надежда Волосова, представители партнеров конкурса - Информационного центра по атомной энергии, Батутного парка «ЯРКО» и Владимирского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Воспитатели России». А члены жюри специально для торжественной церемонии награждения подготовили творческий номер, в котором постарались рассказать о своих впечатлениях от нового конкурсного формата и лучших педагогических практиках, которые были представлены соискателями в этом году.Впервые городской учительский конкурс был организован во Владимире в 1991 году. За время проведения конкурса в нем участвовали 400 специалистов сферы образования, определены 37 победителей и 131 лауреат и победитель в номинациях. Многие их участников конкурса в дальнейшем успешно участвовали во Всероссийских конкурсах «Учитель года России» и «Воспитатель года России». За 29 лет на конкурсах были представлены почти все предметы школьного цикла, опыт воспитателей, педагогов-логопедов, психологов дошкольного образования, педагогов дополнительного образования.Конкурс - важное событие в жизни многих его участников. Он становился кадровым лифтом для педагогов и отличным хорошим стимулом для их творческого роста. Около 50 педагогов, участвовавших в городском конкурсе, были затем назначены на руководящие должности. Также среди конкурсантов предыдущих конкурсов - 9 кандидатов педагогических наук.