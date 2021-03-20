Ему было 57 лет.

Во Владимире на 58 году жизни скончался директор ГУП «Медтехника» Геннадий Кузин.Геннадий Сергеевич родился 14 мая 1963 года в Гусь-Хрустальном. В 1986 году он окончил Рязанский радиотехнический институт. В «Медтехнику» Геннадий Кузин пришёл работать в 1995 году. Он занимал должность главного инженера, а 2020 году был назначен директором предприятия.«Трудолюбивый профессионал своего дела. Один из немногих людей, которого знали и уважали во Владимирской области», - таким вспоминают его бывшие коллеги.Геннадия Кузина похоронят на малой родине в Гусь-Хрустальном.Редакция «33Live.Ru» выражает соболезнования родным и близким Геннадия Сергеевича. Вечная ему память.