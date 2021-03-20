В центре города вечером 19 марта оперативно ликвидировали пожар в “Торговых рядах”. В торговом центре снова загорелся магазин хрусталя. ЧП произошло вечером 19 марта. По повышенному

В центре города вечером 19 марта оперативно ликвидировали пожар в “Торговых рядах”. В торговом центре снова загорелся магазин хрусталя. ЧП произошло вечером 19 марта. По повышенному номеру 35 спасателей и 11 спецмашин оперативно прибыли на место. Из магазина шел дым, горела деревянная обрешетка кровли. Огнеборцы потушили возгорание на площади менее метра. Никто не пострадал. Напомним,