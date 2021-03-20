Сегодня ровно 10 лет , как нет с нами этого выдающегося спортсмена.Но мы помним.

Вспомним о другой легенде спорта, родом из Владимира. Николае Андрианове. Сегодня ровно 10 лет , как нет с нами этого выдающегося спортсмена.Но мы помним.Кумир влюблённых в гимнастику мальчишек, олимпийский чемпион Николай Андрианов представляет поколение, сказавшее своё слово в развитии спорта, а его сын- среди тех, для кого на этом чемпионате- первые серьёзные старты.На кадрах хроники- новоселье знаменитой владимирской школы спортивной гимнастики. Комплекс появился в Спортивном переулке. Спустя десятилетия это по-прежнему- главная кузница гимнастических кадров. Школа, где "зажигаются звёзды". Диме Суходольскому-12. Но упорства и характера не занимать. Вот он покоряет один из самых сложных снарядов- кольца. Имя Николая Андрианова, ему, мальчишке уже нового тысячелетия, конечно же, знакомо. Как и каждому в этом зале. Андрианов- легенда мирового спорта. И эта легенда родом из Владимира.Дмитрий Суходольский, воспитанник спортшколы олимпийского резерва имени Толкачёва:- Это олимпийский чемпион семикратный. Я стремлюсь тоже быть олимпийским чемпионом.Юные спортсмены знают: "если пришёл в гимнастику- побеждай"! Несмотря на все трудности. Так закаляется характер.Дмитрий Суходольский, воспитанник спортшколы олимпийского резерва имени Толкачёва:- Тяжело. Но на следующий день думаю: нет, не буду бросать гимнастику. Тяжело же очень бросить.Сам Андрианов пришёл в зал таким же мальчишкой. Гаврош, так называли его сверстники. Глава большой семьи Ефим Михайлович умер, когда Коле было всего 7. Это фото юного "рыцаря с Варварки" образца 1964-ого. Именно 64-ый стал судьбоносным. Встреча владимирского хулигана Коли Андрианова и его будущего наставника Николая Григорьевича Толкачёва. Впереди- все возможные спортивные вершины. Три Олимпиады. На высших состязаниях планеты Андрианов завоюет 15 наград, 7 из них- золото.Два Николая, Коля и Николай Григорьевич. Андрианов и Толкачёв. Прославленный гимнаст и заслуженный тренер. Оба за Монреаль награждены Орденами Ленина. Впереди у обоих- новые рубежи.Вехи биографии. Не только личной. Это национальная. Мировая история. На Олимпиаде-80 в Москве Николай Андрианов произносит клятву от имени всех спортсменов планеты. А это тёплые и очень редкие моменты. Николай Ефимович с семьей. А вот спортивный гений, лучший гимнаст 20-ого века- с широкой улыбкой- на "Весёлых стартах". В судейской коллегии. ((снять архив))((г. Владимир)) Владимир Шахов тоже посвятил себя гимнастике. С Андриановым тренировался в одном зале. По словам Владимира Витальевича, Николай Андрианов достойно прошёл испытание славой. Он остался удивительно скромным, приветливым, СВОИМ.Владимир Шахов, заместитель директора спортшколы олимпийского резерва имени Толкачёва по спортивной работе:- Приезжая с соревнований, он не задирал нос. Был прост в общении со всеми ребятами. У него не было такого: я- олимпийский чемпион, а вы- простые спортсмены. С ними было хорошо и просто общаться.После возвращения из Японии, в страну Восходящего солнца Андрианов уезжал на тренерскую работу, Николай Ефимович возглавил спортшколу. Он не только продолжил традиции, заложенные Николаем Толкачёвым, но и внес свой вклад в её развитие как директор. Переживал за всё. Для современных гимнастов и тренеров- Николай Андрианов- ориентир вне времени. Символ блистательных побед и невероятной силы воли. За каждой медалью- пот, труд, а иногда стёртые в кровь руки.Александр Карцев, абсолютный чемпион Европы по спортивной гимнастике:- Это великий спортсмен. О неё никогда не забудут. В честь них- эта школа владимирская.Игорь Калабушкин, наставник гимнаста Александра Карцева, заслуженный тренер России:- Величина двадцатого века. Правильно? И все дети наши равняются на него. И Саша. Говорит, хочу быть как Андрианов. Правильно, будем работать, идти к цели.Николая Ефимовича не стало 21 марта 2011-ого. Ему было всего 58. 10 лет без Андрианова. Но с благодарной памятью о нём.Памятник великому гимнасту Николаю Андрианову здесь, в Андриановском сквере, недалеко от дома, где жил прославленный спортсмен, был открыт в октябре 2016-ого. Это знаковая работа скульптора Ильи Шанина. Этот монумент, наряду со спортшколой олимпийского резерва- сегодня главные "андриановские точки" на карте Владимира. Города, который Николай Андрианов бесконечно любил. Города, который он прославил на весь мир.Мария Платанюк, Александр Голубев, Юрий Туманов "Вести-Владимир".