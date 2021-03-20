Выбрали лучшего учителя и воспитателя. Во Владимире наградили участников и победителей городского конкурса «Педагог года». На него подали заявки 14 человек: шесть учителей и восемь

Выбрали лучшего учителя и воспитателя. Во Владимире наградили участников и победителей городского конкурса «Педагог года». На него подали заявки 14 человек: шесть учителей и восемь работников детских садов. В этом году специалисты соревновались в профессиональной эрудиции, проводили открытые уроки и мастер-классы в режиме онлайн. Анастасия Львова, член жюри Мы смотрели уроки – самое главное испытание