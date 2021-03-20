Во Владимире за некачественную уборку снега с городских улиц с виновных взыскано 185 тысяч рублей. В результате проверок, проведённых Госинспекцией административно-технического надзора ..

Во Владимире за некачественную уборку снега с городских улиц с виновных взыскано 185 тысяч рублей.В результате проверок, проведённых Госинспекцией административно-технического надзора администрации региона, в областной столице выявлен ряд нарушений в содержании общественных территорий. Они связаны с механизированной уборкой дорог, улиц, тротуаров, расчисткой остановок, площадей перед торговыми центрами, домами культуры и автостоянок.Таким образом, в отношении МКУ «Центр управления городскими дорогами» и МКУ «Благоустройство» возбуждено 8 административных дел, выдано 5 предписаний об устранении нарушений.С начала 2021 года во Владимире составлено 78 протоколов в отношении юридических и должностных лиц, не обеспечивших своевременную уборку закреплённых территорий. В судах рассмотрено 50 дел, общая сумма штрафов составила 185 тысяч рублей.Добавим, что нарушения Правил благоустройства выявлены также в Александровском, Гусь-Хрустальном, Петушинском, Судогодском и Юрьев-Польском районах.