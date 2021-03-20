Дознаватели МЧС России устанавливают причину пожара.

Накануне вечером в Главное управление МЧС России по Владимирской области вновь поступило сообщение о пожаре в магазине «Гусевской хрусталь» в здании «Торговых рядов». Пожарно-спасательные подразделения оперативно выехали на место по повышенному номеру. По прибытии наблюдалось задымление.- Сотрудники МЧС России не дали огню распространиться и оперативно ликвидировали горение деревянной обрешетки кровли на площади 0,5 кв. м. Погибших и пострадавших нет, - сказано в сообщении ведомства.На пожар привлекались 11 единиц техники, 35 человек личного состава. Дознаватели МЧС России устанавливают причину пожара.Фото: Пресс-служба МЧС по Владимирской области