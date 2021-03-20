Дознаватели МЧС России устанавливают причину пожара.

В Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре легкового автомобиля по адресу: Гусь-Хрустальный район, автодорога Гусь-Хрустальный - Мошок, у н.п. Губцево. Пожарно-спасательные подразделения оперативно выехали на место.- На момент прибытия подразделений автомобиль горел по всей площади. Пожарные ликвидировали пожар на площади 12 кв. м. Погибших и пострадавших нет,- сказано в сообщении ведомства.К ликвидации пожара привлекалось 2 единицы техники, 6 человек личного состава. Дознаватели МЧС России устанавливают причину пожара.Фото: Пресс-служба МЧС по Владимирской области