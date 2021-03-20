Всего с начала пандемии в регионе коронавирусом заболели 29 189 человек.

Во Владимирской области на 20 марта выявлено 74 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор.Во Владимире диагноз подтвердился у 24 заболевших Covid-19. Ещё 7 человек подхватили опасную болезнь в Муромском, по 6 - в Гусь-Хрустальном, Ковровском и Александровском районах. Четыре жителя оказались инфицированы в Кольчугинском, по 3 - в Суздальском, Собинском и Киржачском районах, по 2 - в Петушинском, Меленковском, Судогодском и Вязниковском районах. По одному заразившемуся ковидом прибавилось в Селивановском, Камешковском и Юрьев-Польском районах, а также в ЗАТО Радужный.Всего с начала пандемии в регионе коронавирусом заболели 29 189 человек.Дорогие читатели, узнать о всех важных новостях Владимира и области вы можете в группах «33Live.Ru» социальных сетях и в . Если вы стали очевидцем какого-то события, присылайте свои фотографии, видео и новости в личные сообщения.