Екатерина Гунькова купила подарочный набор к 423-му тиражу «Жилищной лотереи».

Екатерина Гунькова купила подарочный набор к 423-му тиражу «Жилищной лотереи».Спустя несколько дней жительница Владимира узнала, что стала обладательницей загородного дома стоимостью 1 миллион рублей и дополнительно 100 тысяч рублей на его обустройство.Екатерина приехала на оформление в лотерейный центр с дочерью Руфиной и поделилась своей историей.— Я проверяла результаты, но никак не везло: выигрыши доходили только до 200 рублей. А так хотелось увидеть большую сумму! И тут я взяла последний билет, поднесла поближе, подула на него и нашептала в шутку слова: «Чуфыр-чуфыр». Сразу выпал крупный приз! Дочка была рядом в этот момент, и мы обалдели! Какая я, оказывается, волшебница, — смеется женщина.Участница оформила приз деньгами, чтобы потратить их на улучшение жилищных условий.Победительница работает специалистом в банке. В свободное время шьет на заказ одежду. Руфина учится в одиннадцатом классе и собирается поступать в технический вуз.