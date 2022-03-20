Мастера театров - люди большого таланта. В канун их профессионального праздника стало известно имя...

Мастера театров - люди большого таланта. В канун их профессионального праздника стало известно имя обладательницы премии имени народного артиста СССР Евгения Евстигнеева. Поздравляем актрису владимирского театра кукол Татьяну Макух.Татьяна Макух, заслуженная артистка России: «Ну что, мама, в эту корзинку много золота войдет?!»В ее театральной корзинке более 80 ролей. И каждая на вес золота.Татьяна Макух, заслуженная артистка России, лауреат премии имени народного артиста СССР Евгения Евстигнеева: «Я хочу сказать, что мы души не чаем друг в друге! Да ?! Вот! Как ее зовут? Дочка из спектакля " Двенадцать месяцев".Во Владимирский областной театр кукол Татьяна Макух пришла, едва окончив театральный институт. И осталась навсегда.Татьяна Макух, заслуженная артистка России, лауреат премии имени народного артиста СССР Евгения Евстигнеева: «Потому что ты все время в сказке. Ты все время в другом придуманном мире и этот мир отвлекает тебя от житейских забот, проблем!»Одну из своих первых ролей актриса вспоминает и спустя годы! Режиссер Людмила Гаврилова доверила ей - девчонке без житейского опыта - играть маму-антилопу в спектакле про оленёнка Сэмбо.Татьяна Макух, заслуженная артистка России, лауреат премии имени народного артиста СССР Евгения Евстигнеева: «Были замечательные партнеры: Галина Смоль, Сычаев, Надежда Лукьянова, Миша Борисов. Я думаю, что у меня роль получилась именно благодаря таким партнёрам».Татьяна привыкла отдаваться работе. Она живет театром. Говорит, за 42 года на сцене не было ни одной проходной роли.Татьяна Макух, заслуженная артистка России, лауреат премии имени народного артиста СССР Евгения Евстигнеева: «Мне кажется каждый образ мне близок и каждый образ мне родной, поэтому кого-то выделить я не могу. Я всех их люблю! Всех!»Главный режиссер Марина Протасова уверена: такие актрисы, как Татьяна Макух, для театра - подарок.Марина Протасова, главный режиссер Владимирского областного театра кукол: «Это один из тех людей, который меня до сегодняшнего дня поражает и восхищает! Потому что мало, что сказать , что золотой запас нашего творческого коллектива. Этого мало сказать, потому что надо знать, надо просто видеть ее ежедневное отношение к работе, к спектаклям, к ее куклам, к ролям, которые она играет?! Это надо видеть!. Это восхищает всех!»Одна из новых совместных работ актрисы - как раз под руководством главрежа - спектакль "Шерстяная история". Дети ее просто обожают.Марина Протасова, главный режиссер Владимирского областного театра кукол: «Очень экстравагантная бабушка Татьяна Поликарповна в "Шерстяной истории". Там всего два персонажа. Это ее взрослый внук-ботаник и Татьяна Поликарповна, которая в роли бабушки любимой, любящей бабушки, любимой бабушки, которая внука обвязывает, заботится о нем и который уже не знает куда деваться от ее шерстяных подарков!»Актриса играет в сорока спектаклях действующего репертуара театра. Все ее персонажи обаятельны, это замечают и зрители, и коллеги. Этой весной Татьяне Макух присудили областную театральную премию имени Евстигнеева. Конкурсная комиссия отметила ее роли в спектаклях для детей в нескольких прошлых сезонах. "Дядя Стёпа и пожар"." Елка для Бабы Яги", "Про ежика и Медвежонка", "Ай, да Мыццык", "Шерстяная история!".Марина Протасова, главный режиссер Владимирского областного театра кукол: «Татьяну Поликарповну знает уже вся область уже давно. И по заслугам! Поэтому большинством голосов приняли ее кандидатуру. Мы очень рады!»Вручение владимирского театрального Оскара - ежегодной премии Евстигнеева - традиционно проходит в конце марта, в Международный День театра. И хотя каждый сезон творческая копилка заслуженной артистки пополняется новыми персонажами, ей хотелось бы попробовать себя на сцене уже не с куклой, а в роли драматической актрисы. Вера Куликова, Александр Чунаев. Вести-Владимир.