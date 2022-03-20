Весна - время пробуждения, в том числе для комнатных растений. Пришла пора побаловать своих зеленых...

Весна - время пробуждения, в том числе для комнатных растений. Пришла пора побаловать своих зеленых любимцев. Чем подкормить любимые цветы, не навредив?- все секреты у Любови Клюквиной.-Ты любишь свой цветок?- Это мой лучший друг. Всегда доволен, не задает лишних вопросов.Леону досталось неприхотливое растение - аглаонема. Нью-Йоркский климат идеально подходит этому вечнозеленому кустарнику. И все-таки даже самому простому в уходе цветку необходима забота. Любому растению время от времени нужна пересадка. Губительной ошибкой на этом этапе может стать тесный или, напротив, слишком просторный горшок.Екатерина Вдовина, коллекционер растений: «Размер горшка должен быть по корневой системе растению впору. Как это? Вот мы купили растение в магазине, вы его достаете и смотрите - корневая система полностью оплела земляной ком. Вот это вообще для многих растений норма”....особенно для суккулентов. Главное правило переезда растения в новый горшок - от земляного кома до стенки должно быть полтора сантиметра. Не больше!Екатерина Вдовина, коллекционер растений: «Вот этот горшочек - здесь вроде бы тесновато: получится то же на то же. С этим горшком легче поступить вот так. Попробуем вот этот горшок. Здесь как раз 1,5 сантиметра. Вот этот горшок подходит для данного растения. Попробуем вот этом горшок. Нет. Здесь уже не нужно”.Кажется, мелочь... Почему нельзя взять горшок на вырост? Для счастья растению любого сорта важен баланс между поливом и тем, сколько оно способно вобрать воды и питательных веществ.Екатерина Вдовина, коллекционер растений: «В большом объеме земли поливать весь объем земли, чтобы поддерживать его влажным - растение не сможет эту влагу впитать, ему будет много влаги, начнутся процессы гниения, т.е. будет распространяться патогенная флора. Допустим вы будете поливать по чуть-чуть: допустим тут есть земля, а мы польем под корень, то начнется тоже очень неприятная вещь - часть земли будет пересушена, часть земли будет влажной, она будет отслаиваться”.Режим полива выбираем по потребности растения. Первый вариант - полив с полной просушкой. Подходит для всех суккулентов. Среди них замиокулькас, алое вера, хойи, кактусы...Екатерина Вдовина, коллекционер растений: «С полной просушкой - это когда весь ком земли полностью сухой. Как понять, что ком земли полностью просох? Вот так поднять - горшочек станет легким”.Второй способ подходит в большей степени для крупнолистных. Таким понравится полив с просушкой верхнего слоя земли, когда земля сухая примерно на сантиметр.Екатерина Вдовина, коллекционер растений: «И есть сильный полив, туда относятся, например, циперус, такое болотное растение, фиттония, растения, которые любят именно влажный грунт. Циперус - это, наверное, такое уникальное растение, которое вообще болотная трава, т.е его можно поливать сколько угодно. Фиттонии, например, они любят средний полив, т.е грунт постоянно должен быть влажный. Папоротники тоже многие”.Екатерина против опрыскиваний, если это не является способом полива, как, например, у орхидей на блоках или тилландсий - растений без земли и горшков.Если растение запылилось, коллекционер советует заменить опрыскивания теплым душем. Такой подходит многим цветам, кроме опушенных и тех, что имеют восковой налет. Ещё одно "нет" от профи - "домашние" удобрения.Екатерина Вдовина, коллекционер растений: «Сейчас популярно банан размять, ещё там что-то. На самом деле все эти эксперименты - они на уровне эксперимента. Получилось - не получилось. Если вы хотите хороший результат, я бы не советовала никакие ни таблетки, ни бананы. Нужно купить в магазине хорошее профессиональное удобрение”.В нашем климате безопаснее всего удобрять цветы с весны до осени. А значит уже пора. С осторожностью следует подкармливать тех, кто уже заявил о себе новыми побегами и листочками. Как говорит Екатерина, тут лучше "недоудобрить", чем переборщить! Любовь Клюквина, Александр Голубев, В-В.