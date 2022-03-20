Знакомимся с владимирцем Юрием Пичуевым и его необычным увлечением. Он собственноручно создаёт...

Знакомимся с владимирцем Юрием Пичуевым и его необычным увлечением. Он собственноручно создаёт скандинавские музыкальные инструменты. Его лиры и гусли - настоящие произведения искусства, которые скупают коллекционеры во всем мире. Слово Александру Сыпченко.В этой мастерской Юрий Пичуев изготавливает уникальные музыкальные инструменты. Их прообразы- средневековые лиры, гусли и даже кантеле. Орнаменты мастер, как правило, берёт из скандинавской и славянской мифологии. Древние резные руны также очень гармонично вписываются в форму. Хобби, которым Юрий увлёкся 8 лет назад, уже стало настоящей профессией.Юрий Пичуев, мастер по изготовлению музыкальных инструментов: «Нашел видео где парень-латвиец очень красиво играет на народном музыкальном инструменте, я взялся интересоваться что это за инструмент, полез искать еще видео, информацию в Интернете, оказалось, что это латвийский кокле, мне очень звук понравился, я другие видео посмотрел и понял, что меня зацепило».Основа будущего музыкального инструмента изготавливается на фрезерном станке с ЧПУ, который управляется обычным джойстиком. Огромные бруски ели, клена, тополя и кедра буквально на глазах превращаются в настоящие произведения искусства.Юрий Пичуев, мастер по изготовлению музыкальных инструментов: «Дизайн классический, это даже не археологическая раскопка, а нашли в конце 19 века на ферме хранилась как семейная реликвия и сразу отправили в музей, норвежцы сняли все размеры и взялись делать реплики».Когда инструмент полностью готов, Юрий настраивает его и начинает играть. Это могут быть мелодии собственного сочинения, либо мотивы из творчества популярных фолк-груп Вардруна, Элвэйти и других. Норвежские, немецкие и швейцарские музыканты очень любят звучание лиры. Именно из этих стран и поступает больше всего заказов.К сожалению, сегодня в России лишь несколько человек владеют этим мастерством. Но благодаря Юрию красивые мелодии, которые звучали и на королевских церемониях и в походах Викингов, слышны и сегоднАлександр Сыпченко, Егор Герасимов Вести-Владимир