Прокуратура Владимирской области организовала проверку по факту дорожно-транспортного происшествия...
Прокуратура Владимирской области организовала проверку по факту дорожно-транспортного происшествия с участием автомобиля и повозки с лошадью в Суздале.
Напомним, авария произошла вчера на улице Ленина в районе школы № 2. После столкновения в лечебные учреждения доставлены 5 человек, находившихся в карете. Из них трое взрослых и ребенок госпитализированы. Еще один несовершеннолетний отправлен на амбулаторное лечение.
В настоящее время прокуратурой организована проверка соблюдения законодательства о безопасности перевозок людей.
Результаты проверки находятся на контроле прокурора области.