Прокуратура Владимирской области организовала проверку по факту дорожно-транспортного происшествия...

Прокуратура Владимирской области организовала проверку по факту дорожно-транспортного происшествия с участием автомобиля и повозки с лошадью в Суздале.Напомним, авария произошла вчера на улице Ленина в районе школы № 2. После столкновения в лечебные учреждения доставлены 5 человек, находившихся в карете. Из них трое взрослых и ребенок госпитализированы. Еще один несовершеннолетний отправлен на амбулаторное лечение.В настоящее время прокуратурой организована проверка соблюдения законодательства о безопасности перевозок людей.Результаты проверки находятся на контроле прокурора области.