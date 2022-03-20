Полиция проводит проверку. Устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.

В Суздале водитель внедорожника вечером 19 марта наехал на повозку с лошадью и скрылся. В дорожно-транспортном происшествии пострадали пять человек.На место происшествия прибыли несколько карет скорой помощи и инспекторы ГИБДД.Как пояснили в УМВД по Владимирской области, авария произошла около 20-00. «Шевроле Нива», которая двигалась в сторону центра города, наехала на повозку с лошадью. В результате ДТП пострадали пять человек, среди которых было двое детей. Четверых госпитализировали в больницу. Одного ребёнка отправили на амбулаторное лечение.В соцсетях сообщают, что в карете ехала семья с детьми.Что касается, лошади, то она также получила телесные повреждения.Полиция проводит проверку. Устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.