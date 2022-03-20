На поддержку рынка труда и предупреждение безработицы в условиях введённых в отношении России...

На поддержку рынка труда и предупреждение безработицы в условиях введённых в отношении России западных санкций, Правительство РФ выделит более 39 млрд рублей.Источником финансирования станет резервный фонд Правительства. Большая часть суммы – свыше 25,5 млрд рублей – пойдёт на создание в регионах страны временных рабочих мест для граждан, находящихся под риском увольнения, а также на организацию оплачиваемых общественных работ для тех, кто зарегистрировался на бирже труда для поиска нового места работы. При необходимости воспользоваться такой помощью смогут 400 тысяч человек.ФОТО: https://pixabay.com/ru/