Марья Искусница - детям Донбасса. Сказочная усадьба в Суздале готова принять ребят из Украины,...

Марья Искусница - детям Донбасса. Сказочная усадьба в Суздале готова принять ребят из Украины, Донецкой и Луганской народных республик. Об этом "Вестям" рассказала хозяйка усадьбы Ксения Варнавская.Ксения Варнавская, хозяйка усадьбы Марьи Искусницы: «Мы, усадьба Марьи Искусницы, в Суздале хотим оказать посильную помощь приезжим, переселенцам из Луганской и Донецкой народных республик. Эти люди, как никто другой, сейчас нуждаются в положительных эмоциях, в простом человеческом тепле. А это дать в наших силах. Мы покажем этим замечательным гостям русскую, добрую сказку, устроим настоящую чайную церемонию, с открытыми добрыми сердцами встретим в нашем театре этих замечательных людей”.Напомним, волшебную усадьбу создали Ксения Варнавская и Иван Колесов. Они - Марья Искусница и Служивый - пара и в жизни, и в сказке. Усадьба в Суздале - мир фольклора для взрослых и детей. Гостей здесь удивляют спектаклями с народным колоритом. В каждом представлении- русские загадки, игра на народных инструментах, хороводы и чай из самовара. Представления проходят в атмосфере русской избы.