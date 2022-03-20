Об установке 15 комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения в 11 населённых...
<a href="https://33live.ru/novosti/20-03-2022-v-11-naselyonnyx-punktax-vladimirskoj-oblasti-ustanovyat-kompleksy-fotovideofiksacii-narushenij-pravil-dorozhnogo-dvizheniya-.html" target="_blank">В 11 населённых пунктах Владимирской области установят комплексы фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения </a> - Об установке 15 комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения в 11 населённых...
[url=https://33live.ru/novosti/20-03-2022-v-11-naselyonnyx-punktax-vladimirskoj-oblasti-ustanovyat-kompleksy-fotovideofiksacii-narushenij-pravil-dorozhnogo-dvizheniya-.html]В 11 населённых пунктах Владимирской области установят комплексы фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения [/url] - Об установке 15 комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения в 11 населённых...