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Об установке 15 комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения в 11 населённых пунктах региона сообщает официальная страница нацпроекта "Дороги Владимирской области".

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