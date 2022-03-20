В вещах, сделанных своими руками, навсегда остается энергетика человека. А зная, чем жили наши...

В вещах, сделанных своими руками, навсегда остается энергетика человека. А зная, чем жили наши предки, можно многое понять о себе. В селе Чамерево есть настоящий музей русского быта. Дом культуры разрабатывает новые программы для туристов, выигрывает гранты. И погружает гостей в атмосферу древней Руси. Как встречают там гостей - оценила Анастасия Сахарова.-Гостей на родной земле встречаем! Хлебом, солью угощаем.А хлеб отличный - с ягодой черничной. Такой пекут для гостей в доме культуры в Чамерево. Атмосфера деревенской светёлки. Хозяйничают в ней Жанна Савченко и Татьяна Швецова. Все игрушки, пояса, половики - их умелых рук дело. И тряпичные обереги. Которые на Руси служили талисманами на всю жизнь.Анастасия Сахарова: «Вот, например, кукла-хороводница. Считалось, как говорят по-современному, что она развивала мелкую моторику. Это было полезно для будущих мастериц. Вот кукла-коляда. Считалось, что она выметает сор из избы. И кукла-ведучка. Она ведет свое дитя по жизни. С ним она неразлучна».А пояса были не просто украшением для древнерусского образа. По вышивке можно было определить сословие человека. Их носили и мужчины, и женщины и дети.Татьяна Швецова, художественный руководитель дома культуры в селе Чамерево Судогодского района: «На поясе благодарственные слова писали.. И пояс был оберегом. Вот даже сейчас говорят - распоясался! Человек без пояса никуда не ходил. Даже в бане были специальные пояса».Пояса и половики ткали на станках. Они стояли в каждом доме. Но заправлять такой умела не каждая хозяйка.-У меня ни разу не получилось, чтобы я заправила его одна. Всегда зову кого-то на помощь.Главный бренд Чамерево - обыкновенный веник. Из всевозможных трав. Хозяйки рассказывают, как правильно веники собирать, сушить и где какие растения лучше использовать.-Полынь, например, моя бабушка таким мела крылечко..Березовым веничком пользуются в бане.На вениках в Чамереве даже пьют чай! Конечно, из самовара. Такие застолья Жанна и Татьяна планируют устраивать для молодоженов. Вместо традиционного похода в ресторан. Новоиспеченным мужу и жене подарят кукол-неразлучников - в знак того, что они стали единым целым. И влюбленные прочитают старинные клятвы. Которые, впрочем, и сегодня актуальны.Татьяна Швецова, художественный руководитель дома культуры в селе Чамерево Судогодского района: «Чтобы жене не перечил и не врал, свой доход от жены не скрывал.. Чтоб ни с толстой ни с худой, ни с черной ни с рябой...»Такие атмосферные сельские музеи, по словам Жанны и Татьяны, сегодня в моде. И больше всего деревенский колорит поражает гостей из столицы.Жанна Савченко, заведующая домом культуры в селе Чамерево Судогодского района: «Они приходят с таким вопросом - чем вы нас будете удивлять? Какое-то недоверие, может.. А уходят, обнимают, целуют как родных! У нас тут добрая атмосфера. Они будто у бабушек побывали».Вязаные, тканые, плетеные и вышитые украшения для дома. Наши прабабушки передавали их из поколения в поколение. На время нить традиций прервалась. Может, сейчас самое время размотать новый клубок. Анастасия Сахарова. Семен Карпов. Вести-Владимир.