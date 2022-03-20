В Коврове осудят мастера участка канализационных сетей, который обвиняется в смерти работника. Об этом сообщает пресс-служба Ковровского городского суда. По версии следствия, обвиняемый в ..

В Коврове осудят мастера участка канализационных сетей, который обвиняется в смерти работника. Об этом сообщает пресс-служба Ковровского городского суда.По версии следствия, обвиняемый в 2019 году был трудоустроен на должность мастера. В августе 2021 года под его руководством бригада сотрудников завода выполняла земляные работы. Одного из них завалило грунтом.Коллеги пытались его откопать. Была видна голова, но молодой человек не подавал признаков жизни. Через некоторое время спасатели достали пострадавшего из ямы и передали медикам. Однако сохранить жизнь ковровчанина не получилось. В результате ЧП слесарь погиб.Теперь его начальника обвиняют в нарушении правил безопасности, в результате которого погиб подчинённый. Процесс начнётся 21 марта. Подсудимому грозит до 5 лет колонии.