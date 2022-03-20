В прокуратуре Владимирской области 24 марта с 9:00 до 18:00 пройдет «горячая линия» по вопросам...

В прокуратуре Владимирской области 24 марта с 9:00 до 18:00 пройдет «горячая линия» по вопросам противодействия телефонному мошенничеству.По телефону 8 (4922) 32-70-78 можно будет получить информацию о том, как распознать телефонного мошенника и что делать, если вы уже столкнулись с фактом мошенничества.Жителям 33 региона также расскажут как обжаловать действия (бездействия) сотрудников правоохранительных органов при проведении процессуальных проверок и расследовании уголовных дел по фактам дистанционных хищений денежных средств.Фото: https://pixabay.com/ru/