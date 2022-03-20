В субботу, 19 марта, в Суздале внедорожник врезался в карету с туристами. Семью с детьми из гужевой повозки госпитализировали. «Нива ехала из области в центр, карета тоже. Карету не было видно в

В субботу, 19 марта, в Суздале внедорожник врезался в карету с туристами. Семью с детьми из гужевой повозки госпитализировали. «Нива ехала из области в центр, карета тоже. Карету не было видно в темноте, участок дороги без фонарей, карету увидела в темноте слегка и только когда расстояние между нами сократилось – услышала цоканье копыт, никаких фонариков