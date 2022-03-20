С целью координации действий всех правоохранительных органов прокурор области Владислав Малкин выезжал в Суздаль.

Прокуратура Владимирской области организовала проверку по факту . Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.В Суздале водитель внедорожника вечером 19 марта наехал на повозку с лошадью и скрылся. В дорожно-транспортном происшествии пострадали пять человек.Как пояснили в УМВД по Владимирской области, авария произошла около 20-00. «Шевроле Нива», которая двигалась в сторону центра города, наехала на повозку с лошадью. В результате ДТП пострадали пять человек, среди которых было двое детей. Четверых госпитализировали в больницу. Одного ребёнка отправили на амбулаторное лечение.С целью координации действий всех правоохранительных органов прокурор области Владислав Малкин выезжал в Суздаль.«В настоящее время проводится проверка соблюдения законодательства о безопасности перевозок людей.​​​​​​​ Результаты находятся на контроле прокурора региона», - резюмировали в надзорном органе.