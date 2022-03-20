В полицию с заявлением о хищении обратилась 40-летняя жительница Юрьева-Польского. С её банковской...

В полицию с заявлением о хищении обратилась 40-летняя жительница Юрьева-Польского. С её банковской карты было списано более 40 тысяч рублей.Полицейские задержали 23-летнего местного жителя, который оказался знакомым потерпевшей. Как сообщает пресс-служба УМВД, накануне мужчина находился в гостях у приятельницы. Там молодой человек с помощью мобильного приложения на телефоне потерпевшей самовольно перевёл себе деньги с её счёта.Мужчина признался в содеянном. Возбуждено уголовное дело.ФОТО: https://pixabay.com/ru/