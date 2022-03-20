Как сообщают синоптики центра ФОБОС, минувшей ночью атмосферное давление достигло максимальных...

Как сообщают синоптики центра ФОБОС, минувшей ночью атмосферное давление достигло максимальных значений. Сегодня в течение дня показатели снова будут заметно выше нормы.Однако, вчерашний день бил рекорды не только по показателям барометров. Эта суббота стала самым тёплым днём с начала года. До этого первенство принадлежало 2 марта.Сегодня во Владимирской области также ожидается тёплая, солнечная погода. Температура воздуха днём составит +3..+5°, ветер северо-западный, умеренный.ФОТО: https://pixabay.com/ru/