Внимание домашним питомцам. Как научить собаку слушаться? Несколько секретов тренировки - от Юлии...

Внимание домашним питомцам. Как научить собаку слушаться? Несколько секретов тренировки - от Юлии Шуваловой.Щенки переполнены любопытством и старательно познают окружающий мир, поэтому воспитывать их следует с первых дней появления в доме. Важен процесс социализации. Если собака - городской житель, в детстве её стоит познакомить со всеми раздражителями: шумные улицы, другие животные, велосипедисты и автомобили. Воспитание щенков в изоляции способствует развитию у них трусости, считает Александр МочалОв, он занимается собаками 6 лет.Александр Мочалов, кинолог: «Мы просто выходим гулять на территорию, где люди. И работаем с собакой на месте. Если боится, то как можно больше находимся в зоне, где ей страшно, соблюдаем нюансы, чтобы не сорваться собаку, дистанция от раздражителя».Оптимальный возраст для начала дрессировки - 3 месяца. Если нет опыта, лучше сразу обратиться к специалисту. Кинологи в первую очередь работают с людьми, они объясняют, как правильно общаться со своим четвероногим другом, чтобы он научился выполнять все базовые команды.Александр Мочалов, кинолог: «Все нужно собаке показывать либо мы механически ставим собаку в какое-то положение и закрепляем это едой или какой-то другой радостью, либо тем же самым лакомством наводит собаку на то или иное поведение и закрепляем его. Наша задача - вовремя дать собаке сигнал, что она молодец».У животных, как у людей, тоже бывают разные типы темперамента. Собаки бывают флегматиками, меланхоликами, холериками и сангвиниками. К каждому нужен свой подход. Например, бигль Марсель - жизнерадостный и сообразительный, но дрессировать его довольно сложно из-за врожденного упрямства и своенравия.Леонид Зезин, хозяин Марселя: «Это сложные собаки считаются, а кинолог прям очень здорово помогает. Занимаемся месяц, а уже заметно всё это в его поведении, управляемости и во всём. Он стал уже другой».Для обучения лучше выбрать групповые занятия. Они проходят во владимирских парках. Здесь собаки бегают, играют, получают удовольствие, благодаря чему лучше усваивают полученные знания.Александр Мочалов, кинолог: «Если реакция на собак, то скорей всего мы будем работать с запретами. Если нужен от собаки функционал, чтобы она делала что-то на расстоянии, чтобы она хотела это делать, то нужно заинтересовать собаку. Здесь много разных методик применяются: сокращение питание, поднятия интереса на игрушку».В конце каждого курса, собаки сдают экзамен "послушания". Он включает в себя выполнение классических и цирковых команд. Наравне с "лежать" и "рядом" воспитанники Александра демонстрируют змейку и кульбит. На этом экзамене все четвероногие ученики получили оценку "Отлично". Юлия Шувалова, Илья Хлудов "Вести Владимир"