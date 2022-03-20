В планах епархии - появление на земельном участке собора в честь князя Андрея Боголюбского.

Во Владимире на строяшийся в микрорайоне «8-ЮЗ» храм установили два купола. Чин их освящения на будущей церкви Новомучеников и исповедников владимирских совершил митрополит Владимирский и Суздальский Тихон.«Присутствовали при этом благочинный кафедрального благочиния протоиерей Сергий Фестинатов и священник, протоиерей Андрей Голубев. По окончании обряда конструкции установили на святыню автокраном», - в пресс-службе Владимирской епархии.Напомним, что храм начали строить в 2019 году. Он возводится на добровольные пожертвования. При этом при закладке фундамента помогала компания «Монострой». После окончания стройки представители РПЦ обещали благоустроить близлежащую территорию. В планах епархии - появление на земельном участке собора в честь князя Андрея Боголюбского.