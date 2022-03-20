С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 145496 владимирцев.

Во Владимирской области на 20 марта выявлено 305 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 26 человек. Ещё 62 жителя подхватили опасный вирус в Муромском, 69 - в Ковровском, 6 - в Кольчугинском, 18 - в Александровском, 5 - в Юрьев-Польском, 43 - в Гусь-Хрустальном, по 1 - в Судогодском, Петушинском, Меленковском, Суздальском и Киржачском, 7 - в Камешковском, 15 - в Гороховецком, 47 - в Вязниковском и 2 - в Селивановском районах.С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 145496 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 39784 заболевших во Владимире, 17158 - в Ковровском районе и 15927 - в округе Муром.Дорогие читатели, узнать о всех важных новостях Владимира и области вы можете в группах «33Live.Ru» социальных сетях и в . Если вы стали очевидцем какого-то события, присылайте свои фотографии, видео и новости в личные сообщения.