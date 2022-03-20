За последние сутки во Владимирской области выявлено 305 случаев заражения коронавирусом. Это на 14 меньше, чем накануне. Госпитализировано 15. Это на 20 меньше, чем днем ранее. Всего лабораторно

За последние сутки во Владимирской области выявлено 305 случаев заражения коронавирусом. Это на 14 меньше, чем накануне. Госпитализировано 15. Это на 20 меньше, чем днем ранее. Всего лабораторно подтверждённых случаев заболевания COVID-19 в нашем регионе теперь 145 496. В лидерах по приросту Ковров – 69 заболевших за сутки. Муром на втором месте – 62. На третьем